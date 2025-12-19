デビュー40周年を迎えている歌手の女優南野陽子（58）が18日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪でディナーショーを開催した。今月1日の金沢を皮切りに東京、大阪、福岡、宇都宮を巡るツアーの東京公演で、40年の芸能活動でディナーショーは今ツアーが初めて。クリスマスを思わせる赤色の華やかなドレス姿で登場すると「八重歯のサンタクロース」を披露し、客席からは大きな歓声が上がった。「ディナーショーにお越しいた