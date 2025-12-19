日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が、12月14日に最終回を迎えた。実業家で「馬だけが生きがい」という馬主の山王耕造（佐藤浩一）と、息子の中条耕一（目黒蓮）、秘書の栗須栄治（妻夫木聡）が、調教師、騎手らとともに「有馬記念制覇」を夢見て、絆を深めていく物語は、日本中央競馬会（JRA）の全面協力があり、現役の騎手が本人役で出演。ロケも競馬場でおこなわれ、「家族」と「競走馬」がクロスオーバーしなが