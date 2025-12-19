【モデルプレス＝2025/12/19】Snow Manの佐久間大介と深澤辰哉が、12月18日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。12月3日に出演した同局系「2025 FNS歌謡祭」第1夜で披露したコスプレについて話した。【写真】スノ、ガチャピン・ちびまる子ちゃん…衝撃的なコスプレ姿◆佐久間大介＆深澤辰哉「FNS歌謡祭」コスプレ裏話告白「2025 FNS歌謡祭」第1夜