【モデルプレス＝2025/12/19】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の尾崎匠海が12月19日、都内で開催されたフジテレビ系スペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』（同月24日22時〜）記者会見に出席。共演者に感謝する場面があった。【写真】長台詞に苦戦したINIメンバーを救った人気俳優◆尾崎匠海、共演者に感謝尾崎は、本作の主演を務める俳優・國村隼について「本当にお優しくて」と口に。共演を振り返り「結