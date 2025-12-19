【モデルプレス＝2025/12/19】乃木坂46の公式TikTokが12月18日に更新された。池田瑛紗のコスプレ姿のダンス動画に反響が寄せられている。【写真】乃木坂メンバー「クオリティ高すぎ」美脚全開コスプレ姿◆池田瑛紗「チェンソーマン」コスプレ姿で「レゼダンス」披露投稿では「レゼダンスができて嬉しいです」「ぜひ、見てください byテレサ」と伝え、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター・レゼに扮した池田のダ