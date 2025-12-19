三重県いなべ市で2021年、時速約128キロで車を運転して事故を起こし、2人を死傷させた罪に問われている男の裁判で、検察側は懲役7年を求刑しました。 危険運転致死傷の罪で在宅起訴されているのは、三重県いなべ市の無職の男（40）です。 起訴状などによりますと、男は2021年7月、いなべ市藤原町本郷の市道で、時速約128キロで車を運転中にカーブを曲がりきれずに対向車線に出て、対向車線を通っていた車に衝突