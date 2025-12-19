２０２５度の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の新人セミナーが１９日、都内で実施され、１１月の最終プロテスト合格者やプロ１年目の選手ら１２３人が参加した。プロ１年目の都玲華（大東建託）は、１１月下旬の週刊文春で報道された石井忍コーチとの交際関係とコーチ契約を解消すると今月１日に報告後、初めて報道陣の取材に対応した。「たくさんの方に迷惑をかけてしまいましたし、お騒がせをして、本当に気持ちをリセ