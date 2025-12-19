岡山県インフルエンザ警報 岡山市は19日、インフルエンザとみられる症状で35人（小学校12人、中学校23人）が欠席したと発表しました。 岡山市の4つ施設で、学級閉鎖４施設（小学校1、中学校３）の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。