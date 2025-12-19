4年前、福岡県宗像市の高校に通う男子生徒が自殺した問題で、生徒の母親が、いじめに関わったとして当時の上級生4人に対し、損害賠償を求めた裁判です。福岡地裁は19日、最後まで争っていた1人に対し、賠償を命じる判決を言い渡しました。 宗像市の東海大学付属福岡高校に通っていた侑大さんは、2021年3月、17歳で自ら命を絶ちました。訴えによりますと、2019年、新入生だった侑大さんは所属する剣道部の部室で、体を粘着テ