コンビニエンスストア「ローソン」が展開する、ディズニーキャラクターをデザインしたコレクションシリーズ「Disney go out collection」「Disney go out collection」の第5弾として、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」のアートを使用したオリジナルグッズが発売されています☆ ローソン「Disney go out collection」第5弾 ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」オリジナルグッズ  発売日：2025年1