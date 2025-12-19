「ほんまに怖いもん見たかったら、ホテルや旅館やなくて、車中泊やで」そんなことを口にしたのは、関西を拠点に活動するちょっと変わった先輩ライターだった。オカルトに強いわけでも、スピリチュアルに傾倒してるわけでもないのに、不思議と“ヤバい場所”の噂に詳しい人で、何かと気にかけてくれる存在でもある。※本記事は、『大阪 不気味な宿』（青志社）の内容を適宜抜粋・編集したものです。◆とある道の駅に、謎の集団が？