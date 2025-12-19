西武・与座海人投手が「サブマリン同盟」の結成を歓迎した。巨人を戦力外となった高橋礼が育成選手として西武に入団。同じ下手投げ投手の加入に「1球団に2人は珍しいと思う。心強い」と喜んだ。昨年12月にはその高橋、DeNA・中川颯らサブマリン投手で合同自主トレも実施。独特な投げ方で共同戦線を張る高橋に既に連絡をしたという与座は「“一緒に頑張ろう”という話はしました」と笑顔で話した。