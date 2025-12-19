記者会見で謝罪する、いわき信用組合の金成茂理事長（左）ら＝19日午後、福島県いわき市不正な融資や反社会的勢力に多額の資金提供をしていた問題が明らかになったいわき信用組合（福島県いわき市）が19日、一連の不正に関与した江尻次郎元会長ら旧経営陣20人に約32億円の損害賠償を求めて福島地裁いわき支部に提訴した。いわき信組によると、不正を主導した江尻元会長や元常勤役員が対象。特別調査委員会調査で判明した、不正