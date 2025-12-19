12月18日の日銀政策決定会合で、日銀は日本の政策金利を0.75％へ引き上げを決定した。2025年1月に0.5％への利上げを行って以降、実にほぼ1年ぶりの利上げとなる。「いよいよ日本も本格的に『金利がある世界』に突入した」と話すのは『金利で損しない方法、教えてください！』を刊行しているベテランFPの深野康彦氏だ。そもそも、深野氏曰く金利がある世界においては、これまで推奨されていた投資法は通用しにくくなり「根本的に投