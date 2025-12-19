記者会見の後、写真に納まる（左から）NTTドコモの前田義晃社長、住信SBIネット銀行の円山法昭社長、三井住友信託銀行の大山一也社長＝19日午前、東京都文京区NTTドコモと三井住友信託銀行は19日、ともに出資する住信SBIネット銀行の住宅ローン金利を、2026年8月からドコモ回線などの利用者を対象に優遇すると発表した。名称を来年8月に「ドコモSMTBネット銀行」に変える。ドコモ回線の利用者がドコモSMTBネット銀の口座で給料