東京都の小池知事は、きょう19日に国が発表した首都直下地震の被害想定について、「根拠としているのが、約10年前のデータなんですね。このように実態に即していない被害想定では自治体が必要な対策を講じることはできない、と申し上げたいと思います」と話しました。首都直下地震が起きた場合、最悪の場合、死者は1万8000人、経済的被害が83兆円に及ぶとする新たな被害想定が公表されました。小池知事は、この被害想定について、