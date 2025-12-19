診療報酬改定について高市首相と協議後、記者団の取材に応じる上野厚労相＝19日午後、首相官邸政府は19日、2026年度の診療報酬改定を巡り、医師の技術料や人件費に当たる「本体」部分を3.09％引き上げる方針を固めた。3％台は、3.4％だった1996年度改定以来30年ぶり。前回24年度改定は0.88％の引き上げだった。多くの医療機関が物価高で苦しい経営を強いられる中、改定率は26年度予算案編成の焦点となっていた。異例の大幅引き上