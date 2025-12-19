来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。直前の発熱を反省「すべてかけたい」いつも慎重な櫛部静二監督が「あっと驚くような大会にしたい」と自信に満ちた口調で話す。城西大の過去最高成績は前々回の３位だが