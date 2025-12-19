名古屋鉄道は、名鉄バスセンターの営業を2026年4月1日以降も継続する。名古屋駅地区再開発計画などのスケジュール変更や現計画の再検証、見直しの着手に伴い、営業継続を決めた。窓口やバス乗降場、発着バス路線は現状通りとなる。ダイヤは調整中。名鉄バスセンターは、名古屋駅前・名鉄百貨店メンズ館の3階と4階部分に位置している。きっぷ売り場は高速バスが午前6時40分から午後9時10分まで、一般路線が午前8時から午後7時まで受