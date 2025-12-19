2025シーズンのJ３は最下位でフィニッシュ。入れ替え戦に敗れ、来季はJFLで戦うアスルクラロ沼津は12月19日、篠田善之の新監督就任を発表した。山梨県出身の54歳。現役時代はアビスパ福岡などでプレーし、引退後は指導者に転身。古巣の福岡、FC東京、清水エスパルス、ヴァンフォーレ甲府の監督を歴任し、今年は７月まで中国の南通支雲足球倶楽部で指揮を執っていた。 新指揮官は沼津の公式サイトを通じて、以下のように