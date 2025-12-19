札幌をはじめ北海道内には、インフルエンザ警報が発令され、流行が続いています。流行の原因になったとみられるのが、新しい変異株の「サブクレードＫ」です。どのような特徴があるのでしょうか。（来院した大学生）「きのうから咳とのどが（痛くて）昼過ぎから熱が上がって。３８．４度です」札幌市内のクリニックを受診した大学生。インフルエンザの予防接種をしているといいますが、検査をしてみると…（クリニック・イン