Fドジャースがビシェットを獲得して二塁に起用するのか(C)Getty Imagesドジャースが今年のワールドシリーズで雌雄を決したライバルから主力選手を奪い取る可能性が伝えられた。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米スポーツ局『MLB Network』に出演のアンソニー・カストロビンス記者の報道に触れ「ドジャースにとって最高のFA補強はボー・ビシェットだと見ている」と言及。ブルージェイズからFAとなった内野手のボー・