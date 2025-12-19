札幌をはじめ北海道内には、インフルエンザ警報が発令され、流行が続いています。新しい変異株「サブクレードＫ」は、Ａ型インフルエンザ「Ｈ３Ｎ２」という型が変異したものになります。これまで免疫がなかったため、ことしは早い段階から猛威を振るっているとみられています。症状は従来のものと大きく変わらず、対策も手洗い、マスクなど基本的な対策で問題ありません。現在、感染者は減少傾向にありますが、年末年始は人