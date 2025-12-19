ヤクルトが新外国人左腕のキハダ獲得を発表した(C)Getty Imagesヤクルトは12月19日、新外国人選手として今季までエンゼルスに所属していたホセ・キハダ投手を獲得したことを発表した。背番号は「11」に決定した。【動画】池山監督も期待の大砲候補！澤井廉が右翼席へ豪快なアーチ180センチ97キロの体格で、最速157キロを誇る左腕は、メジャー通算142試合に登板して4勝14敗8セーブ、防御率4.59という成績。マーリンズから2020年