大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優・清水尋也被告（26）に東京地裁（宮田祥次裁判官）は19日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。これを受け、所属事務所の「有限会社オフィス作」が声明を発表した。「清水尋也に関するご報告」と題した声明は以下。「本日、弊社所属の清水尋也に対し、判決が言い渡されました。本件により、関係者の皆様ならびに応援してくださっている皆