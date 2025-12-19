11月に東京で開催された、耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートによる国際大会・デフリンピックのメダリスト2人が、熊本市の大西市長に結果を報告しました。 【写真を見る】2人のデフメダリストが「4年後の目標」語る4×100mリレー金・冨永幸佑選手サッカー男子銀・中尾悠人選手 熊本市役所を訪れたのは、陸上4×100mリレーで金メダルに輝いた熊本学園大学の冨永幸佑選手と、サッカー男子