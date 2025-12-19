塗装修理と耐震補強工事が終わった平安神宮の「大極殿」＝19日午前、京都市左京区京都市左京区の平安神宮で、昨年夏から実施していた国重要文化財「大極殿」の塗装修理と耐震補強工事が終わり、柱の朱色やしっくい壁の白が鮮やかによみがえった。工事は18日に完了。19日は参拝客らが写真に収めるなどして見入っていた。修理は、今年で創建130年を迎えた記念事業の一環。屋根の両端を飾る「鴟尾」も金箔を張り替え、一段と輝い