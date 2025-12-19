住宅ローンや預金金利など、私たちの生活に大きな影響を与える短期金利について、きょう、日銀は0.75%に利上げすると決めました。きょう、日本銀行は政策金利を0.5%から0.75%に引き上げることを決めました。1995年以来、30年ぶりの高い水準です。背景の一つには円安・物価高がありますが、市場では利上げを織り込んでいたこともあり、円相場は1ドル＝156円前後と、円安水準は変わっていません。一方、住宅ローンの固定金利の基準と