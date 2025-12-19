北海道は19日、住民基本台帳ネットワーク（住基ネット）上の11月末時点の集計で、道内の総人口が外国人を含めて500万人を割り込み、499万9439人になったと発表した。道によると、500万人を下回るのは、1957年以来となる。道内の人口は1958年に初めて500万人を超え、98年に569万人に到達したが、以降は減少が続いている。道内では、出生数が死亡数を下回る「自然減」のほか、20代を中心とした若年層の道外流出が進んでおり、