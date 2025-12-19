¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤È¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Çº£Ç¯4·î¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤ÆÆ®ÉÂÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê64¡Ë¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Î¸á¸å6»þÈ¾¤è¤ê¤âÀè¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÊ¸¤â¤»¤º¤Ë1¿Í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬Â¼¤¬¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê