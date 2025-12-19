女優キムラ緑子（64）が19日、東京・中央区の松竹稽古場で、舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」公開舞台稽古＆取材会に出席した。同作は昭和初期に活躍した歌手笠置シヅ子の波瀾（はらん）万丈人生を描いた作品。令和では初上演となる。「あっという間に初日が迫ってきて、ひっくり返りそう」と苦笑い。それでも「まだ10日ある！」とポジティブに捉えている。現段階の完成度は7割。「温かい熱のあるものになると思う。あと3