不祥事を起こした企業や人は、どのような対応を取るべきか。企業の危機管理対応に詳しい西尾晋さんは「“良い記者会見”をしてもリスクをコントロールできるとは限らない。静岡県・伊東市の田久保前市長はほぼ隙のない辞任会見を行ったが、それまでの対応に問題があったため、信頼を回復できずに市長選でも落選してしまった」という。（聞き手、構成＝ライター・徳重龍徳、前編／全2回）写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージ