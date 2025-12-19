詐欺事件が増加している。弁護士の山岸久朗さんは「詐欺は警察官から嫌われ、受理してもらえない犯罪だ。詐欺師から身を守るには、前提となる知識を習得しておくことが重要だ」という――。（第4回）※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Frank Brennan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Frank Brennan■言い寄ってきた「イケメン医師」の正体最