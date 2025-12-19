本来なら冬眠の季節でも、各地で起きた熊被害をメディアは報じている。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「クマによる被害が報道されるたびに意見の対立やクレームが生まれている。なぜこんなにも人々の関心を集め、議論が熱くなってしまうのか、そこには駆除反対派とそれを否定したい人の意識の差にある」という――。写真＝iStock.com／Thomas Faull※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thomas