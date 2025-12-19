中華料理チェーン「大阪王将」は2025年12月22日(月)より、期間限定メニュー「勝者のチャーシューエッグ」を発売する。濃いめの甘辛ダレを絡めた厚切りのチャーシューと目玉焼きを組み合わせたメニューで、チャーシューは1枚･2枚･3枚から好みの枚数を選択可能。価格は税込980円から。全国の大阪王将店舗で販売し、なくなり次第終了となる。〈濃い目のタレが絡む、やわらかチャーシュー〉「勝者のチャーシューエッグ」は、厚切りチャ