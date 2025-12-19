【モデルプレス＝2025/12/19】子役の三浦綺羅が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。“W翔平”ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」劇中にない2ショット実現◆三浦綺羅＆市原匠悟、“W翔平”ショット公開この日、三浦は「W翔平でお写真を撮らせってもらったよ 撮影ではご一緒させていただくことはなかったので 会ってお話しできてとっても嬉しかったです（原文ママ）」と添えて、TBS系