セブン‐イレブンは12月19日から、対象のジャックダニエルを1本買うと、ハーゲンダッツ1個の無料引換クーポンをプレゼントするキャンペーンを開始した。実施期間は12月25日まで。公式サイトの「セール･キャンペーン」ページに掲載した企画。店舗内で、対象のジャックダニエルを1本購入するごとに、レシートクーポンを1枚発券する。引換えの対象となるハーゲンダッツは、「ストロベリー」や「ミニカップバニラ」など3種を用意。今後