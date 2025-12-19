LINEは便利な連絡ツールですが、「嫌いだ」と公言する男性もいます。そもそも良いイメージを持っていない男性から「面倒くさい」と思われないためには、どんな心がけが必要でしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性244名に聞いたアンケートを参考に「LINE嫌いな男子から『面倒！』と思われる絡み方」をご紹介します。【１】長文で重めの悩みを綴りまくる「見た瞬間『ウッ』となる」（20代男性）というように、改行が短いL