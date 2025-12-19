今回、Ray WEB編集部はインターン先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・豊田きいは、憧れの会社でインターンをしているのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaあわせて読みたい💖【後編】【インターン】として頑張っているのに…「正直使えない」と言われてしまった主人公はどうする！？