月額39万円もする高級サウナなら、サービスも安全も心配ないだろうと客は信じていたはずだ。ところが、利用客2人が死亡した赤坂のサウナでは、店舗の安全への意識の低さが明るみに出て、サウナ活動を楽しむ愛好家、サウナーたちを震え上がらせている。臨床心理士の岡村美奈さんが、火災をきっかけに避難シミュレーションが議論されている背景について分析した。【写真】夫婦が犠牲になったサウナタイガー。全室個室で高級感漂う