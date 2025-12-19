【新華社南寧12月19日】中国広西チワン族自治区来賓市忻城県の公安局は19日、同県城関鎮の小区（居住区）で同日午前7時（日本時間同8時）ごろ、刃物による殺傷事件が起き、3人が死亡、1人が負傷したと明らかにした。容疑者は公安機関に取り押さえられ、負傷者は病院で手当てを受けている。事件については現在も捜査が続いている。