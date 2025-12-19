【新華社モスクワ12月19日】ロシア外務省のザハロワ報道官は18日の記者会見で、中国の海南自由貿易港が海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営を開始したことについて、革新的な取り組みであり、海南の発展成功の基礎を築き、中国内外の人々のビジネスチャンスを広げると表明した。また中国が海南自由貿易港をはじめとする自由貿易試験区を設置したことは貿易の促進と構造改善、多様化実現に向けた有効な措置であ