新潟県警は19日、後輩の職員に「死ね」などの暴言を発したとして、県警本部の50代男性警部補を脅迫の疑いで書類送検した。また行為がパワハラに当たるとし同日付で戒告の懲戒処分とした。書類送検容疑は10月1〜2日、本部庁舎内で後輩を「死ね」「ぼこぼこにするからな」などと繰り返し怒鳴りつけたほか、付近の棚をたたいて威嚇した疑い。県警によると、警部補は容疑を認め「ばかにされたと感じた」と説明しているという。清