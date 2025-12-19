日本銀行の植田和男総裁は１９日の金融政策決定会合の終了後、記者会見を開いた。決定会合で政策金利である短期金利の誘導目標を０・５％程度から０・７５％程度へ引き上げることを決めた理由については、「賃金と物価がともに上昇するメカニズムが維持される可能性は高く、私どもの物価の中心的な見通しが実現する確度は高まっていると判断した」などと述べた。これまで「高い」としてきた米国の高関税政策の影響を巡る不確実