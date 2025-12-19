EU＝ヨーロッパ連合は19日、首脳会談を開き、ウクライナに対し今後2年間でおよそ16兆円の融資を行うことを決定しました。焦点だったロシアの凍結資産を活用する案は見送られました。ロイター通信によりますと、EUの首脳らは19日、ウクライナに来年からの2年間で900億ユーロ、日本円でおよそ16兆3000億円の無利子融資を行うことを決定しました。EUが予算を担保に市場で資金調達をするとしています。一方、焦点となっていたロシアの