NHK¤Ï19Æü¡¢ÍòÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Î¡ÈÊõ¡É¤òÃµ¤¹¿·ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤¬¤Û¤ì¤¿ÀäÉÊ¡ªæÆ¥±¡¼¥¹¡×¤ò1·î6Æü¸á¸å7»þ57Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤¬¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®¤âÍß¤¹¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¡Ö¤ï¤¬Ä®¤ÎÊõ¡×¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÃµº÷¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼º´Æ£Âî¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òË¶¤¹¤ë³«È¯ÈÖÁÈ¡£Ý¯°æ¤Ï¡ÈÊõ¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÃí¤Î¤Ä¤Å¤é¡ÖæÆ¥±¡¼¥¹¡×¤òÇØ¤Ë³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¡£Âè1²ó¤ÏµþÅÔ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è