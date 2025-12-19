Aさん（40代・会社員）は、築20年の自宅マンションを部分的にリフォームしようと計画していました。特に気になっていたのが6畳の和室です。子どもが大きくなり、ベッドを置くために洋室へ作り替えたいと考えています。そんな生活の変化は、多くの家庭に起こり得るものではないでしょうか。【漫画】駅前爆安の物件を見に行ったところがある日、近所に住む友人から「和室をフローリングにしたら、固定資産税が上がるらしいよ」と聞き