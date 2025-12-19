経営者などになりすまして偽のメールを会社に送り、会社の口座から現金を送金させようとした詐欺未遂事件が県内で複数発生しているとして、県警が注意を呼び掛けています。警察によりますと12月16日、県内の企業の総務部門にその会社の社長を名乗るメールが届き、「業務上の必要により至急会社用のSNSグループを作成し、グループの二次元コードを本メール宛てに送ること」などと指示する内容