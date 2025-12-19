2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。【写真】橋本愛さんが指摘した蔦重の＜いい顔＞およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。会場では「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木