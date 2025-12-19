トヨタ新型「C-HR＋」英国で発表！トヨタの英国法人は2025年12月16日、SUVタイプのバッテリーEV（BEV）「新型C-HR＋」の価格と販売詳細を発表しました。欧州で累計100万台以上の販売実績を誇る「C-HR」の系譜を継ぎつつ、BEV専用モデルへと進化した新型C-HR＋とは、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「C-HR＋」です！（30枚以上）新型C-HR＋の魅力のひとつは、エモーショナルなデザ